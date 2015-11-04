Kilo vermek için günde yarım saat yürümek koşmaktan iyi

İngiltere'de yapılan bir araştırma, kilo vermek için haftada beş kez, yarım saat süreyle tempolu yürümenin, koşma ve yüzme dahil diğer egzersizlerden daha iyi olduğuna işaret ediyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, London School of Economics'te 1999-2012 yılları arasında yaklaşık 50 bin kişiyle yapılan araştırmaya göre, yürüme sırasında nabzın hızlanması ve terlemek gerekiyor.

Araştırmaya göre yürümek kadınlara daha yararlı. Dört hafta içinde yarım saat yürüyen kadınların bel kalınlığı 4.3 santimetre azaldı. Erkeklerde bu 3.3 cm oldu.

50 yaşın üstündeki kadınlar ve erkekler, genç hem cinslerine göre yürüyerek daha fazla kilo verdi.

Uzmanlar, örneğin tenisteki gibi durup yeniden başlama olmaması nedeniyle kesintisiz yürümenin daha fazla kalori yakılmasını sağladığını belirtiyor.

Dört haftada bel kalınlığı 4.3 cm inceldi

Araştırmaya katılanlar bir anket doldurdu ve hemşireler tarafından vücut kitle endeksleri (VKİ) ölçüldü.

Dört hafta boyunca yarım saat yürüyen erkeklerin vücut kitle endeksi bir birim düşerken kadınlarda bu 1.8 birim oldu.

Araştırma kapsamında yürümenin kıyaslandığı sporlar şunlar:

Yüzme, bisiklet, mekik ve şınav dahil spor salonunda egzersiz yapma, futbol, koşma, yavaş koşu, dans, ragbi ve squash. Ayrıca ağır ev işi yapma, ağır alışveriş torbalarıyla yürüme, mobilya çekip itme, yerleri ovma, çukur kazma, ağaç kesme ve odun yarmanın etkilerine bakıldı.