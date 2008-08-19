Kilo vermek diyabet tedavisini kolaylaştırıyor

Amerikalı bilim insanları tarafından yapılan son araştırmaya göre, tip 2 diyabet teşhisi konulduktan sonra kilo veren hastalar, kan basıncı ve kan şekerlerini daha iyi kontrol edebiliyorlar. Bu durum hastalar tekrar kilo alsalar da değişmiyor. Teşhis konulduktan sonra kısa bir süre içerisinde verilen kilolar sayesinde, kan basıncı kontrolü ve glisemik kontrol çok daha iyi sağlanabiliyor.



New York Lenox Hill Hastanesi doktorlarından endokrinoloji uzmanı Dr. Spyros Mexitis, “Yaptığımız bu son araştırmanın sonuçları gerçekten çarpıcı. Kilo vermenin diyabet tedavisi üzerindeki etkilerini zaten biliyorduk, ama verilen kiloların geri alınması sonucunda da bu olumlu tablonun değişmemesi oldukça önemli” diye konuştu.



Çoğu fazla kilolu ya da obez insanların yaşadığı Amerika’da, 20 milyondan fazla insan tip 2 diyabet hastalığıyla mücadele ediyor.



Yaşları 21 – 75 arasında değişen 2 bin 574 tip 2 diyabet hastası üzerinde yapılan araştırma sonucunda; kilo vermenin hem kan şekeri ve kan basıncını hem de kolesterol seviyesini dengede tutmak için oldukça önemli olduğu tespit edildi. Kilo vermek ayrıca kalp krizi, körlük, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gibi diyabetin uzun süreli komplikasyonlarından da koruyor.



(Tempo24)

