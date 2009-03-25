Kilo verme hırsı kalp sağlığını bozuyor

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Beyhan Eryonucu, zayıflamak amacıyla yapılan ağır egzersizlerin kalp sağlığını tehdit ettiğini söyledi.



Dünyada ve ülkemizde ölüm sebeplerinin başında kalp-damar hastalıkları geliyor. Aşırı sigara tüketimi, sağlıksız beslenme, özellikle küçük yaşlarda fast-food tarzı yiyeceklere yönelme ve stres gibi etkenler son yıllarda kalp-damar hastalıklarında gözle görülür artışa sebep oldu. Kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyen önlenebilir risklerin ortadan kaldırılması kalp-damar hastalıklarına bağlı ölümleri yüzde 80 gibi önemli oranda azaltıyor. Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Beyhan Eryonucu'ya göre; hayvansal yağ ve kırmızı et tüketimi azaltılarak, sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilmesi kalp hastalığı riskini en aza indiriyor. Ya da kalp ve damar hastalıkları riski çok fazla olan hareketsiz yaşam tarzı olan kişilerde de günlük 30 dakikalık yürüyüş kalp hastalığı riskini düşürüyor.



Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Beyhan Eryonucu Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, beslenme şeklinin kalp hastalıkları ile doğrudan bağlantısı bulunduğunu belirtti.



Prof. Dr. Eryonucu, özellikle kolesterolün vücudun bütün hücrelerinde bulunan yağ benzeri bir madde olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Kolesterolün kanda fazla miktarda bulunması zararlı. Çünkü kişinin kolesterol düzeyi ne kadar yüksekse, kalp hastası olma ihtimali de o kadar yüksek. Bu nedenle biz insanımıza kalp ve damar sağlığı açısından gelişigüzel beslenmemelerini öneriyoruz. Bu yüzden etlerdeki yağlar pişirilmeden önce mutlaka ayrılmalı. Sakatat tüketimi de en alt düzeye indirilmeli. Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş et ürünleri az tüketilmeli. Koyun ve sığır eti yerine, tavuk ve balık eti tercih edilmeli. Kızartma yerine ızgara, haşlama gibi pişirme şekilleri kullanılmalı. Mümkün olduğunca tam tahıllı çeşitler seçilmeli. Ekmek, pirinç, patates, taneli tahıllar ve kahvaltılık tahıl gevrekleri gibi nişastalı gıdalar daha sık yenilmelidir."



Kalbi yormayan, yürüyüş gibi hafif egzersizlerin kalp sağlığı açısından daha faydalı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Beyhan Eryonucu, beslenme şekli ve kilonun normal sınırlarda olmasının kalbin yorulmaması için önemli olduğunu belirterek, "Spor, tansiyonunuzu düşürerek ve HDL yani iyi kolesterolü artırarak kalp sağlığınızı korumanızı sağlar, ek olarak kötü kolesterolün düşmesine ve tip 2 diyabete (şeker hastalığına) yakalanma riskinizi azaltmaya yardımcı olur." dedi. Günümüzde zayıflamak için yapılan ve kalple birlikte iskelet sistemini de yoran ağır egzersizleri eleştiren Eryonucu, "Biz bunun yerine; tempolu yürüyüş, yüzme, bisiklete binme, hafif tempolu koşma gibi egzersizleri tavsiye ediyoruz. Özellikle bilinen kalp hastalığı olan kişilerin egzersiz programlarını doktorları ile görüşerek planlamaları gerekmektedir." dedi.



Kalp hastalığının erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görüldüğüne değinen kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Beyhan Eryonucu aşırı stresli kişilerin kalp hastası olma riskinin normal kişilere göre 3 kat, kalp krizinden ölme riskinin ise 5 kat fazla olduğunu belirtti.



Kalp krizi nasıl belirti veriyor?



Göğsün orta kısmında başlayan ezici, sıkıştırıcı, yanma tarzında göğüs ağrısı.



Çarpıntı, nefes darlığı, çabuk yorulma, baygınlık hissi, terleme, nabızda zayıflama, ayaklarda şişme, bayılma ve dudaklarda morarma.



20 yaşın üzerindeki kişiler, kan kolesterol düzeylerini bilmeli ve bunun gerektirdiği yaşam tarzı değişikliklerini uygulamalı.



Özellikle anne, baba veya kardeşlerinde erken yaşta kalp hastalığı olduğu bilinen kişiler ve şeker hastaları mutlaka kan kolesterollerini ölçtürmeli ve gereken önlemleri almalı.



40 yaşını geçmiş kişilerin bir kardiyoloji uzmanına gözükmesi ve çıkan sonuçlara göre doktorunun önerdiği sıklıklarda kontrole gelmesi şart.

