Kilo verememenin 10 nedeni

Haftalar boyunca uğraşıp, diyet yapmanıza rağmen bir türlü kilo veremiyorsanız siz de kilo verme konusunda birtakım hatalar yapıyor olabilirsiniz. İşte diyetisyenler tarafından belirlenen kilo vermeyi engelleyen 10 diyet hatası...



Kilo verme konusunda herkesin sıklıkla yaptığı hatalar, bütün uğraşlarınızın sonuçsuz kalmasına neden olarak sizi diyetinizi bırakmaya iter. Sonuç alamadığınız diyetinizi bırakmadan önce aşağıdaki listeye bir göz atmanızda yarar var...



1-“Ya hep ya hiç” zihniyetine sahip olmak: Diyet yaptığınız günlerde nefsinize hâkim olamayıp bir paket cipsi midenize indirdiniz. Şimdi sadece bu nedenle bütün her şeyden vazgeçip, günlerdir diyet uğruna katlandığınız şeyleri bir anda silip atacak mısınız? Bu teslimiyetçi davranış sizi hiçbir yere götürmez. Başarının anahtarı kusursuzluk değil, inatçılık ve devam ettirebilmektir.



2-Okunmamış ve anlaşılamamış etiketler: “Yüzde 95 daha az yağlı” yazması o ürünün sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Bu, yüzde 95 şeker anlamına da gelebilir. Bu nedenle ürünlerin içerisindekileri daha dikkatli okumaya ve bu tuzağa düşmemeye çalışın.Yeterince



3- Yeterince su içmemek: Vücudunuzun acıkmakla susamak arasındaki farkı anlaması zordur. Bu nedenle canınız abur cubur istediğinde, bu isteği bastırıp bastırmadığını görmek için su içmeyi deneyin.



4-Gerçekçi olmayan hedefler belirlemek: “Gelecek ay 20 kilo vereceğim” gibi zor hedefler belirlemek yerine, daha küçük, daha ulaşılabilir hedefler belirleyin. Böylelikle istediğiniz sonucu almanız daha muhtemel olur. Bu da motivasyonunuzu artırır.



5-Haftada 1 kilodan fazla kaybetmeyi beklemek: Haftada bir kilodan fazla kaybetmek vücuttaki sıvıların ve değerli kas dokularının kaybı anlamına gelir.



6-Zararlı ya da yasak yiyecekleri düşünmek: Her yiyeceğin fazlası zarardır. Ayrıca eğer aklınızdan yemenizin yasak olduğu bir şeyi geçirirseniz bu düşüncenizin hemen ardından onu aşırı derecede arzulamaya başlarsınız.



7-Diyete başlamadan önceki yemek ziyafetleri: Bu ziyafetler, uzun süreli diyet hedeflerinize ulaşmanızı zorlaştırır. Çünkü diyet öncesi çektiğiniz ziyafetlerle daha fazla kilo alır ve diyete başladığınızda vermeniz gereken daha fazla kiloyla karşılaşırsınız.



8-Aç kalmak ya da büyük ölçüde kalori kısıtlaması: Bu sadece beyninize, “açlıktan ölüyorum” sinyali gönderecektir. Beyne bu mesajın gitmesiyle metabolizmanız, sizin aç kalarak dışarı atmaya çalıştığınız vücudunuzdaki yağı muhafaza etmek için yavaşlayacaktır.



9-Egzersiz yapmamak: Haftada 3 kez, en az 30 dakika egzersiz yapmak kilo vermede en büyük yardımcılarınızdandır.



10-Kilo vermeyi zorunluluk gibi algılamak: Bunun yerine kilo vermeyi, yapmayı istediğiniz bir şey olarak düşünün. Bir manken gibi görünmek zorunda olduğunuzu hissetmek gerçekçi olmadığı kadar üzerinize de gereksiz ve aşırı bir baskı hissetmenize neden olur.



Bir şey yapmayı istemek demek o şeye daha çok bağlı kalacağınız anlamına gelir. Bu nedenle kilo vermeyi bir angarya gibi değil yapmayı istediğiniz bir aktiviteymiş gibi düşünün.

