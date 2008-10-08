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Yaşam

Kilo veremedi, sumocu oldu

Avustralyalı Samantha-Jane Stacey (14) isimli genç kız, kilo veremeyince sumocu olmaya karar verdi.

08 Ekim 2008 03:00

Avustralyalı Samantha-Jane Stacey (14) isimli genç kız, kilo veremeyince sumocu olmaya karar verdi.

130 kiloluk Samantha’nın şimdi hedefi gelecek ay Estonya’da gerçekleşecek olan Dünya Sumo Şampiyonası’nda birinci olmak. İki yıl önce sumocu olan genç kız, geleceğin en iyi kadın sumo güreşçisi olmak için her gün yoğun tempoda çalışıyor, çeşitli egzersizler yapıyor. Dengeli bir diyet tedavisi de gören Samantha, "Sumoyu seviyorum. Bu, fizikle ilgili olduğu kadar beyninizi kullanmayı da gerektiren bir spor" diye konuştu.

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