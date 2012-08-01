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Yaşam

Fransızlar kilo verdiren parfüm üretti

B-endorfin hormonlarını harekete geçiren parfüm abur cubur yeme isteğini bastırarak kilo vermeye yardımcı oluyor

01 Ağustos 2012 13:04

Fransız parfüm evi Robertet, kilo vermeye yardımcı olan bir parfüm geliştirdi. Parfümün, abur cubur tüketme ihtiyacı hissedildiğinde sürülmesi öneriliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, Prends-moi' (Al Beni) isimli parfüm, aromaterapi ve nörokozmetik araştırmalar ışığında keyif yoluyla zayıflamayı vaadeden ilk ürün.

Sabahları ve abur cubur tüketme ihtiyacı hissedildiğinde sürülmesi önerilen parfüm, ciltte bulunan B-endorfin hormonlarını harekete geçiriyor.

Bu hormonlar, uyandırdığı haz sinyalleriyle beynin zinde olma duyularını harekete geçirerek aşırı yeme isteğini bastırıyor.

Fransa’nın BIO-EC laboratuvarlarında herhangi bir diyet uygulamayan, yaşları 18 ila 70 arasında değişen kadınlarla 28 gün boyunca denemesi yapılan parfüm, abur cubur tüketiminin yüzde 75 oranında azalmasında etkili oldu.

Parfüm; bergamot, greyfurt ve mandalina kokularından oluşuyor.

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