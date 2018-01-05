Kilo sorusuna Deniz Seki'den cevap: Hayatın şişkinliği, o da geçecek

Cezaevinde geçen 3.5 yıl mahkumiyetin ardından son dönemde kendisine aldığı kilolarla ilgili sıkça soru sorulan şarkıcı Deniz Seki İstanbul'da bir parti çıkışında muhabirin kendisine kilolarıyla ilgili sorduğu soruya yanıt verdi. Seki "Hayatın şişkinliği diyelim buna, o da geçecektir" dedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Didem-Mehmet Akbay çifti, ilk evlilik yıldönümlerinde bir parti verdi. Geceye katılanlar arasında Deniz Seki de vardı.

Deniz Seki, fazla kilolarıyla ilgili soru soran muhabire üzerindeki paltoyu göstererek “Şimdi bu paltoyu kafana geçiririm!” diye takıldı.



Ardından şöyle konuştu: “Kilo falan umurumda değil. Ben 10 metrekarelik yerde 1092 gün yaşadım. Spor salonlarında, orada burada gezmedim yani. Hayatın şişkinliği diyelim buna, o da geçecektir. Bana biraz zaman verin, cillop gibi bir Deniz Seki’yle karşılaşacaksınız.”