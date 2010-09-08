Kilo kaybı sağlığa zararlı!

T24- Güney Kore'de Ulusal Kyungpook Üniversitesi'nde görevli araştırmacı Duk-Hee Lee, uzun süreli kilo kaybında, normalde yağ dokularında biriken ve diyabet, hipertansiyon ile romatoid artrit gibi hastalıklarla bağlantılı olan kimyasal maddelerin, yağların parçalanmasıyla kana karışabileceğini söyledi.



Lee'nin uluslarası alandaki meslektaşlarıyla ABD'de bin 99 kişinin katılımıyla yaptığı araştırmanın sonuçlarının, "International Journal of Obesity" dergisinde yayınlandığı, araştırma çerçevesinde katılımcıların kanlarındaki Kalıcı Organik Kirleticilerden (KOK) 7'sinin ne oranda biriktiğinin incelendiği belirtildi.



Bu kirleticilerin, kan dolaşımına girdiğinde hayati önem taşıyan organlara ulaşabilecekleri, 10 yıldan uzun sürede en çok kiloyu verenlerde, bu süre içerisinde kilo alanlara veya kilosunu koruyanlara oranla, bu kirleticilerin en yüksek miktarda biriktiğinin gözlendiği kaydedildi.

Lee, konuyla ilgili olarak Reuters ajansına yaptığı açıklamada, ''Kilo kaybının daima faydalı, kilo almanın ise her zaman zararlı olduğu konusunda güçlü bir dogma altında yaşıyoruz. Öte yandan, kilo kaybına bağlı olarak kandaki kirleticilerin seviyelerinin artmasının, insan sağlığını çeşitli biçimlerde etkileyebileceğini düşünüyoruz'' dedi.



Duk-Hee Lee ayrıca, kalıcı organik kirleticilerin güvenli olmadığını belirterek, bunların tip 2 diyabeti, hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, romatoid artrit ve peridontal hastalıklarla bağlantısı bulunduğu kaydetti.