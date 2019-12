Kilo hakkında 10 soru

Kadın olmak kilo için risk oluşturuyor, çünkü hem metabolizma yavaş işliyor hem de kadınlık hormonu östrojen yağ dokusu artışını hızlandırıyor. İşte kiloyla ilgili 10 soru ve uzmanların verdiği 10 yanıt.



Bir sorunu çözmek için öncelikle nedenlerini, yol açtığı hasarı iyi bilmek gerekir. Yani düşmanı tanımadan onu yenmek mümkün değildir. Bu nedenle eğer fazla kilodan yakınıyorsanız, öncelikle bu problemin bir profilini çıkarmakta yarar var.



Diyet dergisinde yayımlanan haberde, kiloyla ilgili 10 soru ve uzmanların verdiği 10 yanıt yer alıyor.



1. Kilo fazlalığı nedir?



Vücutta yağ dokusu oranının artması sonucu ortaya çıkan bir tablodur. Diğer bir ifadeyle kilo fazlalığı, vücutta aşırı miktarda yağ depolanmasıdır.



2. Normal bir vücutta ne oranda yağ bulunur?



Erkeklerde yağ miktarı toplam vücut ağırlığının yüzde 12-15'i (yüzde 25'ini aşmamalı), kadınlarda yüzde 20-22'si (yüzde 30'u aşmamalı) kadardır.



3. Kilo fazlalığı ve şişmanlığın kadınlarda daha sık görülme nedenleri nelerdir?



Gebelik sırasında alman kiloların bir kısmının doğumdan sonra vücutta kalması,



Kadınlık hormonu östrojenin yağ dokusunu arttırıcı özelliği,



Kadınların ev dışında fazla hareket etmemeleri, egzersiz yapmamaları,



Kadınların metabolizma hızlarının erkeklere oranla daha düşük olması,



Kadınlarda atıştırma eğiliminin fazlalığı ve ruhsal kaynaklı aşın yemenin ve tatlı-unlu tutkusunun daha çok olması.



4. Kilo fazlalığı ve şişmanlığın ölçümü yapılabiliyor mu?



Kilo fazlalığı ve şişmanlığın birçok ölçüm metodu mevcuttur. En sık kullanılan ve anlaşılır olanları, Beden Kitle İndeksi (BKİ) ve bel çevresi ölçümüdür. BKİ şu formülle hesaplanır: BKİ = Vücut ağırlığı (kg) / Boy uzunluğunun karesi (m)

Örnek verecek olursak; Ayşe Hanım'ın ağırlığı 70 kg, boyu ise 1.60 m ise BKI'si, 70/1.60X1.60 = 70/2.56 = 27.34 kg/m'dir.

BKİ ve bel çevresi tüm dünyada aşağıdaki tablolardaki gibi sınıflanır:



BKİ

<18,5 Zayıf BEL ÇEVRESİ (cm)

18,5 - 24,9 Normal Kadın Erkek Tanım

25-9,9 Kilolu >80 >94 Kilolu

30-39,9Obez >80 >102 Obez

>40 Aşırı obez



5. Bel çevresi niçin önemli?



Hangi kiloda olursanız olun karın bölgenizi çevreleyen yağ birikimi ve göbeklenme sorunu sizi sinsice bekleyen tıkayıcı bir koroner kalp hastalığının ilk habercisi olabilir. Karın çevresinde biriken yağlar kolaylıkla damarlarınızda dolaşan yağlara dönüşebilmekte, koroner damarları daraltmakta-tıkamakta, kalp krizlerine sebep olmaktadır.



6. Kilo fazlalığı ve şişman ebeveynlerin çocuklarının şişman olma olasılığı nedir?



Anne ve babanın sadece biri şişmansa çocukların şişman olma olasılığı yüzde 40'tır. Anne ve babanın her ikisi de şişmansa çocuğun şişman olma olasılığı yüzde 80'dir.



7. Kilo fazlalığı ve şişmanlığın tedavisi mümkün mü?



Kilo fazlalığı ve şişmanlığın tedavisi mümkündür. Tedavinin başarısı ise sizin elinizdedir. Bunun için: Tedaviyi kesinlikle istiyor olmalısınız. Durumunuza uygun, özel bir tedavi yürütmelisiniz. Bu da alanında uzman bir hekim, diyetisyen ve egzersiz danışmanıyla işbirliği yaparak mümkün. Doktorunuz tarafından size önerilen ilaç, diyet ve egzersiz programlarına harfiyen uymalısınız. Çözümün uzun süreli bir dikkat ve sabır, eğitim ve samimiyet gerektirdiğini hatırlamalısınız.



8. Zayıflamak için ne yapmalı?



Kilo fazlalığı ve şişmanlık sorununun yasam süresini kısaltan ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir sağlıksızlık hali olduğunu bilen biri olarak, size özel, yapınıza, yeteneklerinize ve yaşam biçiminize uygun, rahatlıkla uygulayabileceğiniz, sizi mutsuz değil mutlu edecek bir zayıflama programına katılmak için mutlaka bu konuda uzmanlaşmış bir merkeze başvurmalısınız.



9. Kilo fazlalığı ve şişmanlık hangi yaş grubunda daha sık görülür?



Kilo fazlalığı ve şişmanlık her yaşta görülebilir. Şiş¬manlık yaşla orantılı olarak artar ve orta yaşlarda en üst düzeye ulaşır. 55 yaşından sonra yavaş yavaş azalır. Orta yaşlar yağlanma yaşıdır.



10. Diyet programları nasıl olmalıdır?



Diyet programları kişiye özel olmalıdır. Hangi diyeti uygularsanız uygulayın, zayıflama diyetlerine başlamadan önce mutlaka bir tıbbi değerlendirmeden geçmenizde yarar var. Dikkatli bir bedensel ve ruhsal değerlendirme, bazı kan analizleri, özellikle hormonal değerlendirmeler, kan sekeriniz, karaciğer testleriniz, böbrek fonksiyonlarınız dikkatle incelenmeden hiçbir programa başlama cesareti göstermemelisiniz. Özellikle mevcut kilonuzun yüzde 3 ya da 5'inden fazlasını kaybetmeyi düşünüyorsanız bunu yapmalısınız. Diyet programınızı ve bedeninizde meydana gelen olumlu-olumsuz değişmeleri belirli aralıklarla doktorunuzun, diyet uzmanınız ve egzersiz danışmanlarınızın birlikte gözden geçirmesi gereklidir. Örneğin üç aylık bir zayıflama programından geçiyorsanız, birinci ay her hafta, ikinci ay iki haftada bir yeniden değerlendirilmeniz yararlı olur.