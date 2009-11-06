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Kilo aldıkça özgüveni artıyor!

40 yaşındaki güzel şarkıcı Mariah Carey, her geçen gün kilolarına yenilerini ekliyor.

06 Kasım 2009 02:00

40 yaşındaki güzel şarkıcı Mariah Carey, her geçen gün kilolarına yenilerini ekliyor.

 Foto Galeri

4Maria Carey bir iki kilo alınca bunalıma giren pek çok
 ünlü ismin aksine, fazlalıklarından rahatsız olmuyor. Carey'in bu konudaki özgüveninin en büyük kanıtı da geçtiğimiz günlerde üçüncü single'ı H.A.T.E.'in klibi için mayoyla kamera karşısına geçmesi oldu. Biri beyaz, diğeri siyah iki dekolte mayo giyen Carey, çekimler süresince sahilde bol bol koştu, dans etti.

Carey, sn filmi Precious'un ve yeni parfümünün tanıtımı nedeniyle bu sıralar sık sık yer aldığı televizyon
programlarında da aynı cesareti sergiliyor. Katıldığı son programda dar, mini, siyah bir elbiseyle platformlu Christian Louboutin ayakkabılar giyen Carey, açıkta
bıraktığı jartiyerlerine iltifat eden şovmene de "Teşekkür ederim, senin için giydim" diyerek, milyonların önünde bir
kez daha özgüveninin altını çizdi.

 

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