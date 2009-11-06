Kilo aldıkça özgüveni artıyor!

40 yaşındaki güzel şarkıcı Mariah Carey, her geçen gün kilolarına yenilerini ekliyor.

Foto Galeri



Maria Carey bir iki kilo alınca bunalıma giren pek çok

ünlü ismin aksine, fazlalıklarından rahatsız olmuyor. Carey'in bu konudaki özgüveninin en büyük kanıtı da geçtiğimiz günlerde üçüncü single'ı H.A.T.E.'in klibi için mayoyla kamera karşısına geçmesi oldu. Biri beyaz, diğeri siyah iki dekolte mayo giyen Carey, çekimler süresince sahilde bol bol koştu, dans etti.

Carey, sn filmi Precious'un ve yeni parfümünün tanıtımı nedeniyle bu sıralar sık sık yer aldığı televizyon

programlarında da aynı cesareti sergiliyor. Katıldığı son programda dar, mini, siyah bir elbiseyle platformlu Christian Louboutin ayakkabılar giyen Carey, açıkta

bıraktığı jartiyerlerine iltifat eden şovmene de "Teşekkür ederim, senin için giydim" diyerek, milyonların önünde bir

kez daha özgüveninin altını çizdi.



