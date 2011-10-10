'Kilo alan erkekler parayla çekici oluyor'

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Daily Telegraph'ta yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Columbia Üniversitesi'nden ekonomi uzmanı Profesör Pierre- Andre Chiaporri'nin çalışmasında, bir de formül geliştirilmiş.Buna göre, vücut kitle indeksinde yüzde 10'luk artış olan bir erkek, benzer çekicilikteki kadınlarla birlikte olabilmek için yıllık gelirini yüzde 2 arttırmak zorunda.Kilo alan kadınlarsa, daha iyi eğitimle aynı çekicilikteki erkeklerle beraber olabiliyor.Araştırmaya göre, esprili olmak gibi diğer faktörler erkek ve kadınların birbirlerini değerlendirmesinde daha küçük bir rol oynuyor.Çalışmayı gerçekleştiren Profesör Chiaporri, 'Vücut kitle indeksinizi değiştirmek, maaşınızı değiştirmekten daha kolay' diye bir tavsiyede de bulunuyor.