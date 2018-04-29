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BBC Türkçe

Kıllı bacaklarıyla reklamda oynayan İsveçli modele tecavüz tehdidi

İsveçli model Arvida Byström, bir reklamda kıllı bacaklarıyla görünmesinin ardından tecavüz tehditleri aldığını söyledi. Byström reklamın YouTube'da yayınlanmasının ardından bir çok taciz mesajı aldığını belirtti.

29 Nisan 2018 20:30

İsveçli model Arvida Byström, bir reklamda kıllı bacaklarıyla görünmesinin ardından tecavüz tehditleri aldığını söyledi.

26 yaşındaki manken, Adidas'ın yeni model bir spor ayakkabısının reklamında oynadı.

Byström reklamın YouTube'da yayınlanmasının ardından bir çok taciz mesajı aldığını belirtti.

Bystrom Instagram'daki bir paylaşımında, sosyal medyadan aldığı doğrudan mesajlarda kendisini tecavüzle tehdit edenler de olduğunu söyledi.

Arvida Byström modelliğin yanı sıra fotoğrafçılık da yapıyor ve vücut kıllarıyla çektirdiği fotoğraflarla tanınıyor.

Byström'ün Instagram'daki takipçileri arasında kendisine destek verenler de vardı.

Brian adlı takipçi: "Bir erkek olarak ben kıllı bacaklarda bir sorun görmüyorum. Kılların orada olmasının bir nedeni var" dedi.

Linonono adlı takipçi de "Traş olup olmayacağına veya vücudunun bi başka yerine neler yapacağına kendin karar vermelisin" yorumunu yaparken, Ina : "Kıllı bacaklar bana göre değil ama sen mutluysan bu harika. Ne istersen onu yap" dedi.

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