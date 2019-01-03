Killa Hakan, 2019'a havaya ateş açarak girdi

Almanya’da yaşayan Türk rapçi Killa Hakan, yeni yıla çifte silahla havaya ateş açarak girdi. Şarkıcı o anları sosyal medyadan paylaştı. Ünlü şarkıcı eleştiri oklarının hedefi oldu.

Killa Hakan, her yıl olduğu gibi yine Youtube'da bir yılbaşı mesajı yayınladı. Hayranlarıyla 2019 dileklerini paylaşan rapçi, ardından tepki çeken bir davranışta bulundu.

Sabah gazetesinin haberine göre, Killa Hakan, eline aldığı iki tabancayla evinin penceresini açıp dışarıya ateş etmeye başladı. Yaptığı bu hareket pek çok kişi tarafından tepki çekti.