Kilitli evde 3 kardeş öldü







T24- Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Aslı Demircan, evde uyuyan 3 çocuğunun üzerine kapıyı kilitleyerek alışverişe çıktı. Evde çıkan yangında çocuklar dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybetti.







Tüm çabalar 6 aylık Zeynep'i kurtarmaya yetmedi.





Vatan'ın haberine göre, olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aslanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süredir işsiz olan 26 yaşındaki Arif Demircan, iş aramak için gittiği Kahramanmaraş’ta bir fabrikada iş buldu. Pazartesi günü iş başı yapacak olan Arif Demircan, karısı Aslı Demircan’ı arayıp müjdeli haberi verip, akşam eve geleceğini söyledi. Anne Aslı Demircan ise akşam yemeği için evde uyuyan çocukları, 6 aylık Zeynep, 4 yaşındaki Mehmet Fatih ve 3 yaşındaki Fatma Nur’un üzerine kapıyı kilitleyerek çarşıya çıktı. Bir süre sonra Aslı Demircan’ın evinden duman çıktığını gören komşuları, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Evden çocuk çığlıkları geldiğini fark eden komşuları, kapı ve pencereleri kırıp baygın halde bulunan çocukları evden çıkardı. Bu sırada eve gelen anne Aslı Demircan, sinir krizi geçirdi.





İlçede bir ambulans var





Çocukları evden çıkaran komşular, hemen 112 acil servisi arayarak ambulans istedi. Ancak görevlinin ilçede 1 ambulans olduğu ve onunda bir hastayı Gaziantep’e götürdüğünü söylemesi üzerine çocuklar özel araçla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumları ağır olan çocuklar, burada ilk müdahalenin ardından çevre ilçelerden çağırılan ambulanslarla Gaziantep Çocuk Hastanesi’ne sevk edildi. Gaziantep’te tedaviye alınan çocuklar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





Nurdağı Devlet Hastanesi Baş Hekimi Dr. Durmuş Gülsoy, ambulans durumu ile yaptığı açıklamada "Hastanemize ait bir 112 Hızır Acil ambulansımız var. Nurdağı çok hareketli bölge olduğu için sürekli kaza ve hastamız olmaktadır. 112 ambulansımız çoğu zaman olaylara cevap veremediğinden dolayı İslahiye ve komşu ilçelerden istemekteyiz. Yangının olduğu anda ambulansımız Gaziantep’e hasta götürmüştü. Burada ilk müdahaleleri yapılan çocuklar yine başka ilçelerden gelen ambulanslarla Gaziantep’e götürülebildi. Yani ambulansların hareket ettiği sıralarda herhangi bir olay olsa, bir başka ambulansa ihtiyaç duyulsa belki de cevap vermemiz zor olacaktı" diye konuştu.





Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken, çocukların cesetlerinin Nurdağı Devlet Hastanesi morguna götürüldüğü bildirildi