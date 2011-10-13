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Yaşam

Kilitlenmeyecek kapı geliştirdi SAMSUN (A.A)

13 Ekim 2011 14:03

-Kilitlenmeyecek kapı geliştirdi SAMSUN (A.A) - 13.10.2011 - Samsun'da bir ilköğretim okulunda görev yapan öğretmen, kapı dili bozulunca sınıfta kilitli kalan astım hastası öğrencisinin durumundan yola çıkarak, öğrencilerin üzerine kilitlenmeyen mıknatıslı kapı geliştirdi. Canik Hasköy Cumhuriyet İlköğretim Okulunda kullanılan mıknatıslı kapılar hem işlevselliği hem de hikayesi ile dikkat çekiyor. Mıknatıslı kapıyı tasarlayan Türkçe öğretmeni olan okul Müdür Yardımcısı Yakup Arslan, yaklaşık iki yıl önce astım hastası bir öğrencisinin kapı dilinin bozulması üzerine sınıfta kilitli kalmasının kendilerine korku dolu anlar yaşattığını anlattı. Okulda kapı dillerinin sık sık bozulması nedeniyle öğrencilerin sınıflarda kilitli kaldıklarını ve zor anlar yaşadıklarını söyleyen Arslan, bu durumun önüne geçmek için aklına kilidi olmayan bir kapı tasarlama fikrinin geldiğini ve daha sonra buzdolabı kapaklarının açılıp kapanma şeklinden esinlenerek mıknatıslı kapıyı tasarladığını söyledi.

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