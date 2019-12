-Kilit ülke Türkiye olacak NEW YORK (A.A) - 26.08.2011 - ABD'nin New York şehrinde, 19 Eylül'de başlayacak olan Birleşmiş Milletler (BM) 66. Genel Kurul çalışmalarında Türkiye için büyük önem taşıyan Kıbrıs, Suriye, Afrika'daki açlık, Libya ve terörizm gibi konular ele alınacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM'nin 66. Genel Kurul çalışmalarının üst düzey bölümü 19-27 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Genel Kurul, 19 Eylül'de ''Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi'' konusundaki toplantı ile başlayacak. Türkiye'nin Sağlık Bakanlığından uzman bir heyetle temsil edileceği toplantı, 2 gün sürecek. BM 66. Genel Kurulu'nun 20 Eylül tarihli gündeminde yer alan ''Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele'' konulu toplantıya da Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katılması bekleniyor. Devlet ve hükümet başkanlarının konuşma yapacakları bölüm olan Genel Kurulun resmi açılışı ise 21 Eylül tarihinde gerçekleşecek. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un açılış konuşmasının ardından gelenek üzere önce Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, daha sonra ABD Başkanı Barack Obama Kurula seslenecek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gündeminde kendisini hissettiren Ortadoğu konularının bu yılki Genel Kurul çalışmalarında da ön plana çıkması bekleniyor. Türkiye açısından büyük önem taşıyan Filistin, Suriye, Libya, Afrika'daki açlık ve terör konularında önemli adımların atılmasının beklendiği BM 66. Genel Kurulu'nda Türkiye üst düzey bir katılımla temsil edilecek. Genel Kurul çalışmalarının en önemli gündem maddeleri arasında yer alan Filistin devletinin tanınması ve Filistin'in BM'ye üyeliği konuları Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'nin, New York'ta Filistin heyetinin yürüteceği diplomatik çabalara açıkça yardım etmesi bekleniyor. Libya meselesi, Suriye'nin ve bölgedeki gelişmelerin önem kazandığı dönemde, Genel Kurul çalışmaları sırasında dünya liderleri karşılıklı görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulacak. Somali'deki kuraklık nedeniyle yaşanan açlık sıkıntısı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye yaptığı ziyaret de Genel Kurul çalışmaları sırasında gündeme gelecek. Bu arada Türkiye, Genel Kurul öncesi 2 önemli karar tasarısına liderlik yaptı. Türkiye'nin liderlik yaptığı ''arabuluculuk'' ile ''Deprem ve Benzeri Felaketlerin Risklerinin Azaltılması'' çalışmalarının yanı sıra ''Medeniyetler İttifakı'' konusunda, BM 66. Genel Kurulunda toplantılar yapılması öngörülüyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ''Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'' ile ''BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı''nda benimsenen eylem planlarıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Genel Kurulda bir konuşma yapması öngörülüyor. Öte yandan teyit edilmemekle beraber, Türkiye'nin bu yılki BM 66. Genel Kurulu'nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyetle temsil edilmesi bekleniyor. Bu konuda resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde Ankara'da yapılacağı belirtiliyor.