Kilit tetikçi Türkiye'de

DEP milletvekili Mehmet Sincar'ın 1993'te Batman'da öldürülmesi eylemine katıldığı için Türk İnterpolü tarafından aranan Hizbullah üyesi Cihan Yıldız, Avusturya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.



1993'te faili meçhul cinayete kurban giden ve o dönemden bu yana "Devlet içinde çeteler öldürdü" iddiaları gündemden düşmeyen kapatılan DEP'in Mardin Milletvekili Mehmet Sincar cinayetinde önemli gelişme yaşandı. Kırmızı bültenle aranan Cihan Yıldız, Avusturya'da yakalanmasının ardından Türkiye'ye iade edildi.



Emniyet kayıtlarına göre Yıldız, terör örgütü Hizbullah üyesi ve "Hüseyin" kod adlı bir tetikçi. Yıldız'ın Ergenekon'la da ilişkili olduğu iddia edilen hizbullah hakkında önemli bilgiler vermesi bekleniyor.



Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 2006'da Cihan Yıldız hakkında "Uluslararası arama kararı' verdi. Türk Interpolü, Yıldız ile ilgili kırmızı bülten çıkartarak tüm dünyada aranmasını sağladı. Hizbullahçı Yıldız, kırmızı bültenle aranırken 15 Ağustos 2007'de Avusturya'da yakalandı. Yıldız, Avusturya makamlarınca hakkındaki kırmızı bülten gereğince iade edilmek üzere tutuklandı.



Yıldız ile ilgili adli süreç devam ederken, nisan ayında Dışişleri Bakanı Ali Babacan Avusturya Dışişleri Bakanı Ursula Plassnik ile görüşmesinde Yıldız'ın iade edilmesini istedi. Babacan, Yıldız'ın yanı sıra kapatılan DEP milletvekili ve PKK'nın Avrupa'da faaliyet gösteren kolu Kürdistan Ulusal Meclis üyesi olan Remzi Kartal ile yine PKK'nın yöneticilerinden Rıza Altun'un ismini vermişti.



Avusturya adli makamları, Yıldız ile ilgili adli süreci tamamlamasının ardından Hizbullah üyesinin Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi. Babacan'ın talebinden 5 ay sonra alınan iade kararı sonrasında, geçtiğimiz günlerde Türk İnterpol Dairesi'nden özel bir ekip Viyana'ya giderek Yıldız'ı Türkiye'ye getirdi. Yıldız'ın örgüt içinde Hüseyin kod adını kullandığı belirlendi.



Üzerine ifade var



Yıldız'ın Hizbullah'ın Batman'daki yapılanması içinde silahlı ve askeri faaliyet gösterdiği anlaşıldı. Yıldız, kapatılan DEP'in Mardin milletvekili Mehmet Sincar'ın 1993'deki öldürülmesine eylemine katıldığı ve Türk Interpolü'nün, Yıldız'ı bu eylemden dolayı kırmızı bültenle aranıyordu. Ayrıca, 2000'de yakalanan Sinan Aykut adlı Hizbullah'ın önde gelen bir yöneticisi ifadesinde Yıldız'ın kendisine bağlı silahlı faaliyet yürüttüğü yönünde ifade verdiği iddia edildi.

