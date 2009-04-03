Kilit oyuncumuz Arda



Galatasaray Başkanı Adnan Polat, gelecek sezon transferde takımı Arda’nın etrafında kuracaklarını belirtti.



Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, son dönemde kulüpte sıkıntılara neden olan Brezilyalı oyuncu Casio Lincoln'ün, takımda kalmak istediğini kaydetti.



Adnan Polat, izinsiz olarak Brezilya'ya giden Lincoln ile, döndükten sonra bir görüşme yaptığını kaydederek, ''Yönetmelikten ötürü ceza alacağını, Galatasaray'ın kendisinden beklentilerini aktardım, o da beni haklı buldu. Bana, takımdan ayrılmak istemediğini, Galatasaray'ı çok sevdiğini ve burada mutlu olduğunu söyledi. Takımı için elinden geleni yapacağını, hocası görev verdiğinde de mücadelesini ortaya koyacağını belirtti. Bundan sonra konu hocada. Performans olarak, fiziksel olarak yeterli görürse oynatır, görmezse oynatmaz. Lincoln'ün üstün yetenekli bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Kendisini bu anlamda biraz sorumluluğa davet ettim, o da anlayışla karşıladı. Onu kazanmak istediğimizi söyledim. Bakalım söylediklerimiz ne kadar etkili olacak, göreceğiz.'' diye konuştu.



''BÜLENT HOCAYLA 2009-2010 SEZONU SONUNA KADAR...''



Adnan Polat, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın, 2009-2010 sezonu sonuna kadar takımın başında olacağını açıkladı.



Bülent Korkmaz'a yapılan eleştirileri haksız bulduğunu, kendisiyle gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmeleri bulunduğunu ifade eden Polat, ''Kimse onu yıpratmaya ve karalamaya çalışmasın. 2009-2010 sezonu sonuna kadar sözleşmemiz var, sonuna kadar arkasında durmak istiyoruz. Kendisi de üst düzeyde gayret gösteriyor'' dedi.



Bir teknik adamın, elindeki iyi kadroyu kullanamaması ve tekrar tekrar hatalar yapması sonrası eleştirilebileceğini anlatan Polat, Bülent Korkmaz'ın, çalışmalarını yansıtacak zaman dahi bulamadığına değinerek, ''Elindeki kısıtlı kadroyla, uluslararası takımlar karşısında mücadele veren, forvette oynayan oyuncusunu stoper oynatmak zorunda kalan bir hocayı eleştirmek haksızlık'' ifadelerini kullandı.



Adnan Polat, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladıklarını açıklarken, sarı-kırmızılı takımın genç yıldızı Arda Turan'ın kilit pozisyonda olacağını söyledi.



Oluşturulacak takım için, ''Gelecek sezon transfer politikamızda Arda'yı sahaya koyacağız, takımı onun etrafına kuracağız'' diyen Polat, ''Önümüzdeki 9 haftalık performans, Galatasaray takımı futbolcularının bir kısmının kaderini de belirleyecek. Gidecek, kalacak oyuncular konusu, kalan haftalarda futbolcuların göstereceği performansa ve Bülent Korkmaz'ın vereceği rapora bağlı'' şeklinde konuştu.



FENERBAHÇE'YE YEMEK DAVETİ



Adnan Polat, konuk ekiplerin yöneticilerine Galatasaray Adası'nda yemek verme geleneğini, Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istediklerini yinelerken, hafta başında sarı-lacivertli kulübe yazılı bir davet göndereceğini açıkladı.



Daha önce de benzer bir davet yaptıklarını, ancak olumlu cevap alamadıklarını söyleyen başkan Polat, ''Bu kez kabul ederlerse çok mutlu oluruz. İlişkilerimiz hiç olmadığı kadar iyi bir düzeyde. Gelirlerse mutlu olur, gelmezlerse üzülürüz, ama her durumda kendilerini Ali Sami Yen Stadı'nda en iyi şekilde ağırlarız'' dedi.