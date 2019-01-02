Kilis'ten askeri sevkiyat sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'ye yapılan askeri sevkiyat bugün de devam etti. Hatay\'dan yola çıkarılan zırhlı araç ve mühimmat taşıyan araçlardan oluşan konvoy, Kilis\'e ulaştı.

Hatay\'dan yola çıkarılan çok sayıda zırhlı araç ve mühimmat taşıyan araçların bulunduğu konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Kilis\'e ulaştı. Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı’ndan Suriye tarafına geçen konvoy, Menbiç bölgesine doğru hareket etti.

Kilis\'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatları devam ediyor.



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