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Yaşam

Kilis'teki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi

16 Mayıs 2009 12:31

Kilis'teki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye Caddesi TOKİ Konutları Kavşağı'nda, Hamza Kurşunoğlu yönetimindeki 27 TC 623 plakalı motosiklet, Ali Orcan'ın kullandığı TEDAŞ'a ait 34 FN 2725 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada, kamyonet altında kalan motosiklet sürücüsü Hamza Kurşunoğlu ve motosikletteki Hüseyin Kurşunoğlu ile Kadir Yılmaz çevreden yetişen vatandaşlar ve polis ekiplerince güçlükle çıkartılarak Kilis Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralılardan Hüseyin Kurşunoğlu (23) hastaneye giderken yolda hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise Kilis Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Cengiz Gökçek Devlet Hastanesine sevk edildi

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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