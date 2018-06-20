Kilis'te yediklerinden rahatsızlanan 21 kişi hastanelik oldu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'in Elbeyli ilçesinde peynir ve ev ekmeğiyle yapılan gözlemeden yedikten sonra zehirlenme belirtileri başgösteren 21 kişi hastanelerde tedaviye alındı.

Olay, bugün ilçeye bağlı Salhan köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan Dağcı ailesine mensup 21 kişi, içerisine peynir konulan ev ekmeğinden yapılan gözlemeden yedikten sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri başgösteren 21 kişi için sağlık görevlilerine haber verildi. İhbarla köye giden sağlık görevlileri, 21 kişiyi ambulans ve özel araçlarla Elbeyli Entegre Hastanesi ile Kilis Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınıp serum verilen 21 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



FOTOĞRAFLI