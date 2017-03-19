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Yaşam

Kilis'te yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Kilis’te, bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

19 Mart 2017 01:30

Kilis'te Atatürk Mahallesi Gökdeniz Sokak, No 20 sayılı iki katlı evin zemin katında Murat K.'ye (50) ait bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, AFAD arama kurtarma ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ev sahibi Murat K., Nazlı K. (4), İbrahim Halil K. (10) Merve K. (15) ile Berat Can K. (2) dumandan etkilendi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından evden çıkarılarak hastaneye kaldırılan 5 kişi tedavi altına alınırken, yangının neden çıktığı araştırılıyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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