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Kilis'te, Türk ve Suriyeli 50 bin öğrenci karne aldı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te eğitim gören 50 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi

18 Ocak 2019 15:18

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te eğitim gören 50 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.
Yarıyıl tatili nedeniyle Afife Keçik İlkokulu\'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene; Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve diğer yetkililer katıldı. Vali Recep Soytürk törende öğrencilerle sohbet edip, tavsiyelerde bulundu. Ardından öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Soytürk, \"Başarılı bir eğitim dönemi geçti. İnşallah önümüzdeki dönem daha da başarılı olacaklar. Valilik olarak biz de bütün imkanlarımızla eğitime katkı sağlayamaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

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