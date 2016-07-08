Kilis'te sınır karakolunda astsubayı öldürüp kaçan uzman çavuş yakalandı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde, Suriye sınırındaki hudut karakolunda görevli uzman çavuş, tartıştığı astsubayı tabancayla öldürerek kaçtı. Arama çalılşmalarından sonra yakalanan ve ardından gözaltına alınan cinayet zanlısı, askeri savcılığa sevk edildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olay, gece geç saatlerde Suriye sınırında olan ve daha önce IŞİD militanları ile girilen çatışmada şehit olan Astsubay Yalçın Nane’nin adının verildiği Şehit Yalçın Nane Hudut Karakolu’nda meydana geldi. Karakolda görevli Astsubay Murat Topçu ile Uzman Çavuş H.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Astsubay Topçu, karakoldaki odasına gitti. Ancak, Astsubay Topçu’nun peşinden giden Uzman Çavuş H.K. burada devam eden tartışma sırasında öfkelenerek üzerindeki beylik tabancasını çıkararak ateşledi.

Astsubayı öldürüp kaçtı

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Astsubay Topçu, karakola çağırılan ambulansla Kilis Devlet Hastanesi’ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Eşi hamile olan Astsubay Topçu’nun cenazesi, Kilis’te yapılan incelemenin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Topçu’nun cenazesinin yapılacak otopsisinin ardından memleketi Giresun’a gönderileceği kaydedildi.

Bu arada silah arkadaşını tabancasıyla ateş ederek ölümüne neden olan Uzman Çavuş H.K. ise yaşananların ardından karakoldan kaçtı. Polis ve asker, firar eden uzman çavuşun bulunması için sınır hattı ve çevre köylerde arama çalışması başlattı. Sınır karakolunda yaşanan olaya ilişkin Gaziantep 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı askeri savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

Zanlı gözaltına alındı

Eşi hamile olan astsubay Topçu’nun cenazesi, Kilis’te yapılan incelemenin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Topçu’nun cenazesinin yapılacak otopsisinin ardından memleketi Giresun’a gönderileceği kaydedildi.

Gözaltına alınan H.K, Elbeyli Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından askeri savcılığa sevk edildi.