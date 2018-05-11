Kilis'te sağanak sele neden oldu; 5 yaralı

Kilis'te etkili olan sağanak yağış Kilis-Gaziantep Karayolu'nda sele neden oldu. Suya kapılarak sürüklenen araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Ulaşıma kapanan yol, yağışın durmasının ardından yeniden trafiğe açıldı

Kilis'te öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Kilis- Gaziantep karayolunda su baskını yaşandı. Suyunun yükselmesiyle yol trafiğe kapanırken, sürüklenen araçlardaki sürücüler zor anlar yaşadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve sağlık görevlileri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla suya kapılıp yaralanan 5 kişi, kurtarılarak ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Yağış durdu, yol açıldı

Kilis- Gaziantep karayolunda etkili olan kuvvetli yağışın sona ermesiyle bölgedeki su ekipler tarafından tahliye edildi. Suyun tahliye edilmesinin ardından olası kayıp kişilerin bulunması için başlatılan çalışma da sonlandırıldı. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ın inceleme yaptığı karayolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Sel nedeniyle hasar gören araçların kaldırılması için sürerken, hasar tespit çalışması başlatıldı.

Meteoroloji: Yağışlar hafta sonu da sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli yağışların hafta sonu süreceğinin tahmin edildiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kurak geçen Nisan ayından sonra Mayıs ayıyla birlikte yağışlı sistemin etkili olduğu ve yer yer kuvvetli yağışların görüldüğü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Cumartesi ve Pazar günleri de yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.