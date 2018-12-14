Kilis'te mühimmat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te, jandarma, düzenlediği operasyonla 8 roketatar mühimmatı ile 9 roketatar sevk fişeği, 275 elektrikli fünye ve 67 piyade tüfeği şarjörü ele geçirdi. Terör örgütü PKK/PYD\'ye yardım ettiği iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/PYD terör örgütüne yardım ettiği belirlenen C.Ş.\'yi(21) takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda da C.Ş.\'nin Suriye sınırına yakın noktada bulunan Bulamaçlı köyündeki evine operasyon düzenledi. Şüpheli gözaltına alınırken, ev ve arazisinde yaptığı aramalarda 8 roketatar mühimmatı, 9 roketatar sevk fişeği, 275 elektrikli fünye ve 67 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. C.Ş., İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.



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