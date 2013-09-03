Kilis’te 'kimyasal' paniği

Kilis Devlet Hastanesi acil servisine dün gece getirilen yaralı bir Suriyeli, şehirde kimyasal saldırı paniği yarattı. Suriyeli'yi muayene eden acil servis doktoru, kimyasal silahtan şüphelenince, hastanede alarm verildi.

Hastaneye çağrılan kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer uzmanları, Suriyeli hasta üzerinde ve hastane içerisinde bazı ölçümler yaptı.

Hastaneye ayrıca Ulusal Medikal Kurtarma ekibi de geldi. Özel kıyafetli uzmanlar incelemelerini tamamlayana kadar acil servis kapatıldı.

Yaklaşık 45 dakikalık incelemenin ardından kimyasal bulguya rastlanmaması üzerine acil servis yeniden hasta kabul etmeye başladı.