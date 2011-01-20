Kilis'te kimyasal madde 13 kişiyi zehirledi

T24

İstanbul İkitelli'de, 1999 yılında, hurdacılık yapan Ilgaz ailesinin 20'den fazla ferdi radyasyona maruz kalmıştı. Olayın kaynağı ise, ailenin hurda olarak satın aldığı konteynırın içinde Kobalt 60 adlı radyoaktif bir maddenin bulunmasıydı.Radyasyona maruz kalan aile, hem maddenin satışını yapan şirket hem de Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na tazminat davası açmıştı. TAEK'e açılan dava 4 yıl sonra sonuçlanmış, 16 kişiye 745 milyar lira tazminat ödenmiş, yıllar sonra aileden kansere yakalananlar olmuştu.Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde hurdacı Tuncay S'nin (38) dükkanında parçaladığı tüp şeklindeki bir metalden yere dökülen yoğun kıvamlı sıvı, mahallelide baş ağrısı ve mide bulantısına neden oldu.Rahatsızlanan 13 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kilis Vali Vekili Erkan Çapar, 2 kişinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.Olay sonrası Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ne sivil savunma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen yetkililer, sıvıdan etkilenmemek için maske taktı, olay yerinde radyasyon taraması yapıldı.Polis ekipleri mahalleyi kordon altına aldı, bazı evlerde yaşayan vatandaşları tahliye etti.Bu arada, tüm mahalleyi etkisi altına alan kimyasal maddeden numune alan sivil savunma ekiplerinin, maddeyi inceleme için Ankara'ya gönderecekleri bildirildi.Kilis Vali Vekili Erkan Çapar, kimyasal madde yayılan tüpün acil durum katı atık deposunda muhafaza altına alındığını, olayla iligili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.Çapar, Şahin Yarımdağ (35), Fadime Nur Yarımdağ (31), Hamit Yarımdağ (9), Emine Yarımdağ (9), Zubeyde Yabançiçeği (23), Ahmet Yabançiçeği (19), Yakup Öztürk (50), Adile Öztürk (49), Ferhat Öztürk (21), Mustafa Öztürk (17), Rabia Öztürk (14, Fadime Öztürk (6) ve Arzu Ruhi'nin (23) tedavilerinin sürdüğünü belirtti. Fadime Nur Yarımdağ ve Zübeyde Yabançiçeği'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.