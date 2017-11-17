Kilis'te kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

Songül ALTIAYLIK/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te, kamyon ile çarpışan kamyonetin sürücüsü Yılmaz Aygün (43) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Kilis- İslahiye karayolunun 30\'uncu kilometresinde meydana geldi. Balık aldığı Hatay\'ın İskenderun İlçesi\'nden dönen Yılmaz Aygün yönetimindeki 79 AF 142 plakalı kamyonet, Gülbaba Köyü yakınlarında 59 yaşındaki Muzaffer Durnaoğlu\'nun kullandığı 27 KH 363 plakalı kereste yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazada kamyonet sürücü balıkçı Yılmaz Aygün olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Aygün’ün cenazesi, otopsi için morga konuldu.



FOTOĞRAFLI