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Kilis'te kadın cesedi bulundu

KİLİS,(DHA) - KİLİS'in Polateli ilçesinden geçen Afrin Çayı'nda, bıçaklandığı belirtilen 30 yaşlarında kimliği henüz belirlenemeyen kadın cesedi bulundu

08 Ocak 2018 03:10

KİLİS,(DHA) - KİLİS\'in Polateli ilçesinden geçen Afrin Çayı\'nda, bıçaklandığı belirtilen 30 yaşlarında kimliği henüz belirlenemeyen kadın cesedi bulundu.
İlçeye bağlı Belenözü Köyü\'nden geçen Afrin Çayı\'nda ceset görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla çaya gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından çaydan çıkarılan kadının vücudunda bıçak izleri olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgna gönderilirken, ölümüyle ilgili çalışma başlatıldı.

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KİLİSDHAKİLİS PolateliBelenözü KöyüAfrinGaziantep Adli Tıp Kurumu

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