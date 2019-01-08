Kilis'te kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'in Polateli ilçesinde tarihi Ravanda Kalesi\'nde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ravanda Kalesi\'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kalenin çevresinde yaptığı araştırmada, Y.G., M.K. ve B.A.\'yı yanlarındaki metal detektör, kürek, çekiç ve 1 bronz sikke ile yakalandı. Malzemelere el konuldu.

Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.