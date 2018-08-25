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Kilis'te fırında yangın; mahsur kalanlar var (1)

KİLİS, (DHA) - KİLİS'te, Suriyelilerin işlettiği ekmek fırınında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

25 Ağustos 2018 16:35

KİLİS, (DHA) - KİLİS\'te, Suriyelilerin işlettiği ekmek fırınında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fırının bulunduğu binadaki 2 dairede mahsur kalanlar olduğu belirtildi.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi\'ndeki ekmek fırınında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızarcılar Sokak\'taki Suriyelilerin işlettiği fırında çıkan yangın nedeniyle binadaki 2 dairede mahsur kalanlar oldu. Çok sayıda kişi dumandan etkilenirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi ve mahsur kalanların tahliyesi sürüyor.

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