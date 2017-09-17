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Kilis'te Çocuk Festivali

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Kilis Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Çocuk Festivali'nde, Türk ve Suriyeli çocuklar gönüllerince eğlendi

17 Eylül 2017 22:27

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Kilis Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Çocuk Festivali\'nde, Türk ve Suriyeli çocuklar gönüllerince eğlendi.
7 Aralık Stadyumu\'nda gerçekleştirilen festivale Ak Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Vali Yardımcısı ve Polateli Kaymakamı Bayram Türker, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri, çocuklarla birlikte kurdele kesip festivalin açılışını yaptı.
Belediye Başkanı Hasan Kara, herkesin eğlenmeye moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu belirterek, \"Çocukların çok daha fazla ihtiyacı var. Kilis’teki anne ve babaların çok daha fazla ihtiyacı var. Geçen yıl yaşadığımız sendromdan dolayı, ciddi bir şekilde morallerimiz bozulmuştu. Moral ve motivasyon ihtiyacımız vardı. Özellikle Suriyeli misafirlerimizin de ihtiyacı vardı, Kilis halkı adına gençlerimiz adına teşekkür ediyorum. İyiki böyle bir festival düzenlendi. Çocukların gözlerindeki ışıltıyı aileleri ile birlikte görüyoruz\" dedi.
Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise, \"Hiç birimiz çocuk olmadan buraya gelmedik. Hepimizin bir hatırası var, hepimizin söyleyeceği şeyler var. Neyi yaşamak istediğinizde çocukluğumuzu yaşamak isteriz. Ömrümüze ömür katılacak olsa çocukluğumuzu yeniden yaşamak isteriz\" diye konuştu.
Konuşmaların ardından çocuklar tarafından çeşitli şarkılar seslendirildi. Festival kapsamında çeşitli yarışmalar da yapıldı. Halat çekme yarışmasına protokol üyeleri de katılıp çocuklara yardımcı oldu.
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