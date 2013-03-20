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Yaşam

Kilis'te 3 kardeş yanarak yaşamını yitirdi

Kilis'te henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti

20 Mart 2013 12:39

Kilis'te bir evde çıkan yangında 3 kardeş yanarak yaşamını yitirdi.

Barış Mahallesi Kanalboyu Caddesi'ndeki bir evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Anne Döne (33) ile çocukları Gülşen (10), Medine (6) ve Kübra Oğurlu (14) itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla evden çıkarılarak Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanepede uyuduğu ifade edilen 9 aylık Halil İbrahim Oğurlu'nun yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Dumandan zehirlenen Medine ile Kübra Oğurlu da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Döne Oğurlu ile Gülşen Oğurlu'nun tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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