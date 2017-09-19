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Kilis'te 2 milyon 995 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS'te, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçen bir kamyonda yapılan aramada 2 milyon 995 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi

19 Eylül 2017 19:19

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS\'te, Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan geçen bir kamyonda yapılan aramada 2 milyon 995 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye\'den yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Sınır kapısından gelen araçlar üzerinde araştırma başlatan polis, Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasındaki Suriye plakalı kamyonda eğitimli narkotik köpeği \'Roxi\' ile arama yaptı. Yapılan aramada kamyonun gizli bölmelerine yerleştirilmiş çuval ve poşetler içerisinde 499 kilo 300 gram ağırlığında 2 milyon 995 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirdi. Haplara el koyan polisin gözaltına aldığı kamyon sürücüsü Suriye uyruklu M.S., sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

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