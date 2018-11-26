Kilis'te 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'in Elbeyli ilçesinde, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbeyli ilçesinde ikamet eden Suriye uyruklu F.B. ile B.B.’nin terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, savcılık kararıyla şüphelilerin evine operasyon düzenledi. Yapılan baskında gözaltına alınan F.B. ile B.B., sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece; \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.