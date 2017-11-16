Kilis'te 19 kaçak elektronik sigara ele geçti

Reşit ÇELEBİOĞLU/POLATELİ(Kilis), (DHA)- KİLİS\'in Polateli İlçesi\'nde, jandarma tarafından aranan araçta, gümrük kaçağı 19 elektronik sigara ile şarj kabloları ve 2 bin 130 elektronik sigara likidi ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eylen Köyü\'nde şüphe üzerine plakası açıklanmayan bir otomobili durdurup arama yaptı. Yapılan aramada araçta 19 elektronik sigara ile bu ürünlere ait şarj kablosu ve 2 bin 130 elektronik sigara likidi ele geçirdi. Kaçak ürünlere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı.

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