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Kültür-Sanat

Kilisli gençlerin anlamlı eylemi

Kilis Cumuhuriyet meydanında gençler 'kitap okuyoruz' eylemi yaptı.

19 Mayıs 2010 03:00

T24- Kilis Cumhuriyet Meydanı, gençlerin katıldığı, ''Kitap Okuyoruz'' adlı farklı bir eyleme sahne oldu. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Toplum Gönüllüleri üyesi gençler, kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Geniş bir daire oluşturan gençler, topluca kitap okudu. Üniversiteli gençlerin, ''vatandaşların kitap okuma'' konusunda uyarmak ve okuma oranını yükseltmek amacıyla gerçekleştirdikleri eylemine, Kilis halkı da ilgi gösterdi.


TELEVİZYONA KARŞI KİTAP

Eyleme katılan gençler, Türkiye'de televizyon izleme oranının yüzde 93'lerde olmasına rağmen, kitap okuyan kişi sayısının sadece yüzde 4 olduğuna dikkat çektiler. Hedeflerinin toplumsal barışı sağlamak olduğunu, nüfus bakımından fazla olmalarına rağmen karar mekanizmalarında etkinlik gösteremediklerini belirten gençler, kendilerine güven duyulması gerektiğini ifade ettiler.

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