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Politika

Kilis'in 2 milletvekili de AK Parti'nin

KİLİS, (DHA) - KİLİS'te, 27'nci dönem milletvekili genel seçiminde, 2 milletvekilliğini de AK Parti kazandı

25 Haziran 2018 18:23

KİLİS, (DHA) - KİLİS\'te, 27\'nci dönem milletvekili genel seçiminde, 2 milletvekilliğini de AK Parti kazandı.
Kilis\'te, 85 bin 616 seçmenden yüzde 88\'i sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti yüzde 50.8, MHP yüzde 20.4, CHP yüzde 14.6, İYİ Parti yüzde 10.2, HDP yüzde 2.3 oranında oy aldı. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti, kentin 2 milletvekilliğini de kazandı. Mevcut milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ile 25\'inci dönem milletvekillerinden Ahmet Salih Dal, Kilis\'in TBMM\'deki temsilcileri oldu.

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