Kiliseye 60 bin euroluk ceza

İtalya'da bir kadının, evinin yanındaki kilisenin yüksek çan seslerinin kendisine maddi ve manevi zarar verdiği gerekçesiyle açtığı davada, kiliseye 60 bin euro para cezası verildi.

Davayı kazanan emekli öğretmenin hukuki işlemlere 2003 yılında başladığı belirtildi.

Kiliseye 60 bin euro para cezası kesen hakim Pasquale Grasso'nun ayrıca, daha önceden kiliseyi çanların sesini kısması yönünde uyardığı ifade edildi.

Kilise çanlarının çalması, ibadet ya da düğün ve tören gibi faaliyetler için insanların kiliseye gitme zamanına işaret ediyor.