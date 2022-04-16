Kilisenin haçını kırıp yere atan sanığa verilen hapis cezası iptal edildi

Kuzguncuk’taki Ermeni kilisesinin kapısındaki haçın sökülüp yere atılmasına ilişkin davada sanık Mazlum Serin’e verilen 16 aylık hapis cezası iptal edildi. Mahkeme, sanığın olay sırasında akli dengesinin yerinde olmadığını belirterek, ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

23 Mayıs 2020’de İstanbul Üsküdar Kuzguncuk’taki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nin dış giriş kapısı üzerindeki yaklaşık 50 cm uzunluğunda sarı renkli haç kırılarak yere atılmış, saldırgan yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

14 Temmuz 2020’de görülen davada sanık, ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’ suçundan 16 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Geçen hafta İstanbul Anadolu 64’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme, sanık Mazlum Serin’in ‘akıl hastası’ olduğu anlaşıldığından eylem tarihinde işlediği suçtan dolayı cezai sorumluluğu olmadığına hükmederek, ‘ceza verilmesine yer olmadığı’na karar verdi.

Tedavi altına alınacak

Mahkeme, sanığın akıl hastalığı bulunması sebebiyle TCK 57/1 maddesi gereği yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verdi. Sanık, yerleştirildiği kurumun sağlık kurulu tarafından düzenlenecek raporda toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığı veya önemli ölçüde azaldığı belirtildiği takdirde serbest bırakılabilecek.