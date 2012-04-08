Kiliselerin yıkımı kavga çıkardı

S.Arabistan Başmüftüsü Şeyh Abdül Aziz Bin Abdullah’ın, “Arap Yarımadası’nda ikinci dine yer yok. Tüm kiliseler yıkılmalı” sözüne Diyanet’ten sert yanıt geldi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, “Kiliseleri yıkma düşüncesi hem İslam’a hem de 14 asırlık medeniyete aykırıdır. Asla kabul edilemez” dedi



Vatan'ın haberine göre, Suudi Arabistan’ın en üst düzey dini otoritesi sayılan Başmüftü Şeyh Abdül Aziz Bin Abdullah, “Arap Yarımadası’ndaki tüm kiliseler yıkılmalı” demişti. Diyanet İşleri Başkanı Görmez, “Kiliseleri yıkma düşüncesi hem İslam’ın temel kaynaklarına hem de 14 asırlık medeniyet tecrübesine aykırıdır. Asla kabul edilemez” diyerek Suudi imama ders verdi.

Suudi Arabistan’da şeriatın en ufak bir taviz verilmeden uygulanması konusundaki sert açıklamaları ile bilinen Başmüftü Şeyh Abdül Aziz Bin Abdullah, geçtiğimiz hafta Kuveyt’teki bir gazeteye verdiği röportajla uluslararası bir tartışmanın başlamasına sebep oldu. Kuveytli bir milletvekilinin ülkedeki kiliselerin ortadan kaldırılması yönündeki çağrısı üzerine gelen bir soruya cevaben, “Bölgedeki tüm kiliseler yıkılmalı. Arap Yarımadası’nda iki din olmamalı. Hz. Muhammed’in de bu konuda hadisi var” dedi. Arapça olarak yayınlanan röportaj ne Kuveyt’te ne de Suudi Arabistan’da ses getirmedi. Ancak röportajın İngilizcesi yayımlanınca kıyamet koptu. Dünyanın dört bir yanından ve Arap Yarımadası’nda yaşayan 3.5 milyon Hristiyan’dan büyük tepkiler yükseldi. Rus Ortodoks Kilisesi ile Almanya ve Avusturya’daki katolik kiliselerinin sert açıklamalarının ardından Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in açıklaması geldi.

Diyanetten çifte açıklama

Görmez’in Today’s Zaman gazetesine verdiği röportajda kullandığı ifadeler, Batı basını tarafından radikal bir imama verilen hoşgörü dersi olarak yorumlandı. Dün de uluslararası haber ajansı Reuters, Görmez’in “Kiliseleri yıkma düşüncesi hem İslam’ın temel kaynaklarına hem de 14 asırlık medeniyet tecrübesine aykırıdır. Asla kabul edilemez” şeklindeki sözlerini abonelerine servis etti. Diyanet İşleri Başkanlığı, yayımladığı açıklamada bir kez daha tolerans ve hoşgörüye vurgu yaptı.



