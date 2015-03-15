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Dünya
Deutsche Welle

Kiliselere ayin sırasında saldırı

Pakistan’ın Lahore kentinde iki kiliseye ayin sırasında intihar saldırısı düzenlendi. En az 13 kişinin öldüğü saldırıyı Taliban’dan ayrılan bir grup üstlendi.

15 Mart 2015 14:42

Polisin verdiği bilgilere göre intihar saldırıları Lahore'de
yan yana bulunan iki kiliseye
düzenlendi. Saldırganların kapının girişinde güvenlik görevlileri kendilerini durdurmak
istediği sırada, üzerlerindeki bombaları patlattığı belirtiliyor. İlk belirlemelere göre iki
saldırganın dışında en az 11 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında iki çocuk da
bulunuyor. 50'den fazla insan hastanelerde tedavi altına alındı.
İki kişi canlı canlı yakıldı
Bombalı saldırının ardından Lahore'nin
yoksul Hrıstiyan semti Yohana Abad'da öfkeli bir
grup intihar bombacılarına yardım ettikleri gerekçesiyle iki kişiyi linç etti. İki kişinin canlı
canlı yakıldığı belirtiliyor.
Yohana Abad'da 1 milyon Hrıstiyan yaşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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