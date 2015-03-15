Kiliselere ayin sırasında saldırı

Polisin verdiği bilgilere göre intihar saldırıları Lahore'de

yan yana bulunan iki kiliseye

düzenlendi. Saldırganların kapının girişinde güvenlik görevlileri kendilerini durdurmak

istediği sırada, üzerlerindeki bombaları patlattığı belirtiliyor. İlk belirlemelere göre iki

saldırganın dışında en az 11 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında iki çocuk da

bulunuyor. 50'den fazla insan hastanelerde tedavi altına alındı.

İki kişi canlı canlı yakıldı

Bombalı saldırının ardından Lahore'nin

yoksul Hrıstiyan semti Yohana Abad'da öfkeli bir

grup intihar bombacılarına yardım ettikleri gerekçesiyle iki kişiyi linç etti. İki kişinin canlı

canlı yakıldığı belirtiliyor.

Yohana Abad'da 1 milyon Hrıstiyan yaşıyor.

