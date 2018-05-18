Kiliseden Ramazan kutlaması pankartı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Hristiyan Ortodoks cemaati, kilise duvarına astıkları pankartla, Ramazan ayını kutladı.

İskenderun\'da yaşayan Hristiyan cemaati, Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi duvarına asılan ve üzerinde, \"Tüm İslam âleminin mübarek Ramazan ayını kutlarız\" yazan pankartla Ramazan ayını kutladı. Pankartın her iki tarafına da Türk bayrağı asıldı. Kilise duvarına geçen yıl da kutlama pankartı asılmıştı.



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