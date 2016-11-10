Kiliseden 77 yıl sonra cinsel taciz özrü

Belçika'daki Brugge Piskoposluğu, çocukluğunda kilisede tacize uğrayan Flaman kökenli Louis Vanden Berghe'den 77 yıl sonra özür diledi.

Ancak kilise, diğer taciz kurbanları için emsal teşkil etmemesi için Berghe'ye tazminat ödemeyi reddetti.

Çocukluğunda, Batı Flaman bölgesindeki Roeselare kentinde bulunan Klein Seminarie Kilisesi'nde cinsel tacize uğrayan Berghe, yaşadıklarını ölüm döşeğinde kardeşine anlattı.

Bunun üzerine, taciz iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından olayın yaşandığı kilisenin bağlı olduğu Brugge Piskoposluğu, cinsel tacizi kabul ederek kurbandan özür diledi.

Piskoposluk, yaşanan taciz olayını kınadığını bildirdi. Ancak kilise, taciz kurbanına tazminat ödemedi.

Piskoposluk Sözcüsü Koen Vanhoutte, yaşanan olay ne kadar üzücü olsa da, "emsal teşkil etmemesi için" geçmişte yaşanan çocuk tacizlerinin kurbanlarına tazminat ödememe kararı aldıklarını söyledi.

Brugge Piskoposluğu, tazminat yerine Berghe'nin engelli yeğeninin kaldığı kuruma bağış yapma kararı aldı.

Piskoposluk Mart ayında, çocuklara yönelik cinsel taciz nedeniyle başlatılan soruşturma ile gündeme gelmişti.

Belçika'da yayımlanan De Standaard gazetesi, soruşturma sırasında Roger Vangheluwe'nin bilgisayarında çok sayıda porno film bulunduğunu yazmıştı.

Katolik Kilisesi'nde cinsel tacize uğrayan 40 kurban, Eylül ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurmuştu.

Kurbanların avukatı Walter Van Steenbrugge, kilisenin "dokunulmazlık zırhına karşı adil yargılama hakkı için" konuyu AİHM gündemine taşıdıklarını söylemişti.