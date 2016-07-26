Kilisedeki rehine krizi kanlı bitti



Olay sabah yerel saatle 9 sularında Rouen kenti yakınlarında bulunan Saint-Étienne-du-Rouvray kasabasında meydana geldi. Kasabadaki bir kiliseye giren iki bıçaklı şahıs, kilisede bulunanları rehin aldı. Fransız televizyonu BMF TV bir rahibin, iki rahibenin ve kilisede dua eden iki kişinin saldırganlar tarafından rehin alındığını duyurdu.

Olaydan haber alınması üzerine Fransız özel harekât polisi kiliseye operasyon başlattı. Görgü tanıkları operasyon sırasında kiliseden silah sesleri yükseldiğini ifade etti. Fransız polis kaynakları bıçaklı saldırganların öldürüldüğünü açıklarken rehine krizi sırasında rahip hayatını kaybetti. Bir rehinenin durumu da ciddiyetini koruyor.

Rehine krizi sonrasında Fransız terörle mücadele savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Saldırganların kimlikleri ve saldırının arkasında yatan motivasyon henüz aydınlığa kavuşmuş değil. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İçişleri Bakanı Bernard Cazenevue'ün olay yerine hareket ettiği belirtiliyor.

Fransız televizyonlarına yansıyan görüntülerde kilisenin çevresindeki yolların polis tarafından kapatıldığı ve çok sayıda ambulansın olay yerine gönderildiği görüldü.