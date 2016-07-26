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Dünya
Deutsche Welle

Kilisedeki rehine krizi kanlı bitti

Fransa'nın Saint-Étienne-du-Rouvray kasabasındaki bir kilisede bıçaklı iki şahıs 5 kişiyi rehin aldı. Bir rehinenin hayatını kaybettiği krizde saldırganlar polis tarafından öldürüldü.

26 Temmuz 2016 16:11


Olay sabah yerel saatle 9 sularında Rouen kenti yakınlarında bulunan Saint-Étienne-du-Rouvray kasabasında meydana geldi. Kasabadaki bir kiliseye giren iki bıçaklı şahıs, kilisede bulunanları rehin aldı. Fransız televizyonu BMF TV bir rahibin, iki rahibenin ve kilisede dua eden iki kişinin saldırganlar tarafından rehin alındığını duyurdu.

Olaydan haber alınması üzerine Fransız özel harekât polisi kiliseye operasyon başlattı. Görgü tanıkları operasyon sırasında kiliseden silah sesleri yükseldiğini ifade etti. Fransız polis kaynakları bıçaklı saldırganların öldürüldüğünü açıklarken rehine krizi sırasında rahip hayatını kaybetti. Bir rehinenin durumu da ciddiyetini koruyor.

Rehine krizi sonrasında Fransız terörle mücadele savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Saldırganların kimlikleri ve saldırının arkasında yatan motivasyon henüz aydınlığa kavuşmuş değil. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İçişleri Bakanı Bernard Cazenevue'ün olay yerine hareket ettiği belirtiliyor.

Fransız televizyonlarına yansıyan görüntülerde kilisenin çevresindeki yolların polis tarafından kapatıldığı ve çok sayıda ambulansın olay yerine gönderildiği görüldü.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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