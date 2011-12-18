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Yaşam

Kilisede Şeb-i Arus

Mevlânâ, ölümünün 804. yılında İstanbul Büyükada'daki San Pasifico Latin-Katolik Kilisesi'nde de anıldı.

18 Aralık 2011 02:00



T24- Mevlânâ Celaleddin-i Rumi, ölümünün 804. yılında İstanbul Büyükada'daki San Pasifico Latin-Katolik Kilisesi'nde de anıldı.



Şeb-i Arus'un yani Mevlânâ için Rabb'e kavuşulan düğün gününün 804. yılında kültürlerarası diyolağa örnek teşkil edecek etkinliğin 2.sinde Müslümanlar ile Hıristiyanlar bir araya geldi.


Zaman'ın haberine göre, törenin düzenlenmesini sağlayan Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu, "İnsanların farklılıklarıyla bir arada kardeşçe yaşamaları gerektiğine inanıyorum. Bunu da bir zorunluluk olarak görüyorum" dedi.


Yüzyıllardır bir arada yaşayan ada halkının bu kimliğe zaten sahip olduğunu belirten başkan, geçmişten beri üzüntüyü de sevinci de paylaştıklarını ifade etti. Mevlânâ'nın 'Ne olursan ol, yine gel' sözünden hareketle hiçbir husumete yer vermeden bir arada yaşanabileceğini dile getiren Farsakoğlu "İnsanlığın dünyaya bir armağanı olan Mevlânâ'nın Rabb'ine kavuşmasını bu vesileyle coşkuyla anıyoruz" diye konuştu.



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