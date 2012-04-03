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Yaşam

Kilisede porno skandalı

Pomeroy kentindeki St. Mary's okulunda 26 Mart’ta düzenlenen toplantıda Windows’un ‘Otomatik Kullan’ fonksiyonu bir skandala yol açtı

03 Nisan 2012 20:16

Kuzey İrlanda’da bir ilkokul toplantısında sunum yapacak olan papazın bilgisayara taktığı USB bellekten porno fotoğrafları çıkınca veliler neye uğradığını şaşırdı

 
Çocuklarının Katolik Kilisesi’nde katılacakları ilk tören hakkında ailelere bilgi verilmesinin amaçlandığı toplantıda, papaz Martin McVeigh sunum yapmak için USB belleğini bilgisayara taktı. Birkaç saniye sonra otomatik kullan özelliği çalıştı ve McVeigh’in USB belleğindeki porno fotoğraflarından oluşan PowerPoint sunum gösterilmeye başlandı.
 
Anne ve babalardan oluşan 26 çift gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı.Yerel Ulster Herald gazetesi, o esnada salonda sekiz yaşında bir çocuğun da bulunduğunu belirtti.
 
 
Porno içerikli 16 fotoğrafın ekranda belirmesi üzerine donup kalan papaz, tek söz söylemeden salonu terk etti. Velilerden biri, “Papaz bocaladı ve ne yapacağını şaşırdı... Hiç bir açıklama yapmadan veya özür dilemeden çıkıp gitti” dedi. Diğer papazlar, durumu toparlayıp sununma devam etti. Ancak aynı veli, “herkesin gördükleri karşısında korktuğunu ve dikkatlerinin dağıldığını” söyledi.
 
 

Kardinal doğruladı

 
 
Kuzey İrlanda Katolik Kilisesi’nin başındaki isin Kardinal Sean Brady, yaşanan olayı doğruladı. Brady, “PowerPoint sunumda uygunsuz görüntüler ortaya çıktı... Görüntüler hemen kaldırıldı. Söz konusu papaz görüntülerden haberi olmadığını belirtti” dedi.
 
Skandala neden olan papaz McVeigh’de Herald gazetesine konuştu ve “Nasıl olduğunu bilmiyorum. İnsanlar orada yaşanmayan şeyler hakkında bile atıp tutuyor. Yapabileceğim tek şey olayın soruşturulmasına izin vermek ve soruşturmaya yardımcı olmak. Böylece ne olduğunu anlayabiliriz” dedi. 

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