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Dünya

Kilisede Pokemon avladı, 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

“Mesele oyun değil provokasyon”

07 Eylül 2016 00:54

Rusya'da tarihi kilisede Pokemon avlayan 22 yaşındaki bir blogger, dini değerleri aşağılamak ve nefret suçu işlediği gerekçesiyle tutuklandı.

Gazeteduvar'ın haberine göre, Rusya'da ateist olduğunu söyleyen vlog (video blog) yayıncısı Ruslan SokolovskyYekaterinburg Azizler Kilisesi’nde Pokemon avındayken kendisini kayda almış ve görüntüleri de YouTube üzerinden paylaşmıştı.

Bunun üzerine Rusya kanunlarına göre, başlangıçta beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan genç blogger daha sonra mahkeme tarafından iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sokolovsky'nin, tarihi bir katedralde Pokemon Go oynadığı gerekçesiyle aldığı bu ceza üzerine, Rusya'da din adamları görüş ayrılığına düştü.

 

“Mesele oyun değil provokasyon”

 

Rus Ortodoks Kilisesi sözcüsü Vladimir Legoyda ise 22 yaşındaki genç adamın tutuklanmasının oyun oynamakla ilgisi olmadığını, provokatif tavrından ötürü ceza aldığını dile getirerek, Facebook hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Bay Sokolovsky’nin kiliseden geçerken oyun oynamayı tercih eden sıradan birisi olmadığı kesin. O şehirde iyi tanınan ve Charlie Hebdo gibi kışkırtıcı yayınlar yapan bir blogger.” 

Öte yandan State Duma’nın Dini İşler Komitesi Başkanı Jaroslav Nilov, kendi görüşlerine göre Pokemon yakalamanın dini duyguları aşağılamadığını ve kutsal binalarda bir telefon uygulaması kullanmanın yanlış olmadığını dile getirdi. Russian-24 kanalı ise kilise gibi yerlerde bu oyunu oynayanların cezaya çarptırılabileceğini açıklamıştı.

 

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