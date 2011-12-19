-Kilisede dinleri buluşturan yeni yıl konseri İZMİR (A.A) - 18.12.2011 - İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Aziz Autuan Katolik Kilisesi'nde, farklı dinlerin mensuplarını bir araya getiren yeni yıl konseri düzenlendi. İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bayraklı Belediyesi ve Aziz Autuan Katolik Kilisesi tarafından ''Tüm Dinlerin Ortak Dili Müzik'' adıyla gerçekleştirilen konseri İzmir'deki fahri konsoloslar, Bayraklı Belediye Başkan Vekili Münir Demir ve kentte yaşayan farklı dinlere mensup vatandaşlar izledi. Konseri rahatsızlığı nedeniyle izleyemeyen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, gönderdiği mesajında, konserin dostluğa, kardeşliğe ve barışa çağrı amacını taşıdığını belirterek, ''Dinler arası diyalog dünya barışına katkı sağlıyor. Konserin dünyadaki dinler ve medeniyetler arasında köprü kurmasını umuyorum'' dedi. Aziz Autuan Kilisesi adına konuşan Rahip Paolo Pugliese ise kilise çatısı altında müziğin, dostluğun ve kardeşliğin gücüyle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Kilisenin 1900 yılında kentteki İtalyanlara dini hizmet için inşa edildiğini dile getiren Pugliese, ''25 Aralık, Hristiyan dünyasında Noel Bayramı olarak kutlanıyor. Noel ve tarih boyunca yurdundan uzak kalan Hz. İsa'nın hatırası, sanat ve müzik dünyası için ilham kaynağı olmuştur. Bu Noel konseri de bizleri bir kez daha bir araya getirdi. Bu nedenle çok anlamlı'' diye konuştu. İzmir Devlet Opera ve Balesi İzmir Kadınlar Filarmoni Orkestrası sanatçıları konserde, şef Ali Hoca'nın yönetiminde İtalyanca ve İngilizce yeni yıl şarkılarını yorumladı. Solistler Derya Kırcalı, Evrim Keskin ve Kadriye İncearap'ın seslendirdiği şarkılar, kilisede bir araya gelen farklı dine mensup vatandaşlarca ilgiyle dinlenildi.